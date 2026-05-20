Росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну.

Про це сьогодні, 20 травня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки.

Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь — Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну — проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що вже здійснюються заходи із посиленням захисту на цьому напрямку:

є відповідні доручення для військового командування;

також окремо здійснюються превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза.

Зеленський зазначив, що розраховує, що МЗС буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. За його словами, у цьому питанні потрібно посилити тиск і координацію з партнерами:

Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними.