Знищення російської «академії ракетних і артилерійських наук», скріншот відео

Школу підготовки російських пілотів БпЛА знищили СБС та СБУ (ВІДЕО)

20 тра 2026, 21:29
Сили безпілотних систем разом із СБУ завдали по об'єкту, де здійснювалась підготовка російських пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БпЛА.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба СБС, опублікувавши відповідне відео.

У результаті ураження:

  • знищено виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі «Тигр», доставлені для ремонту. Усі машини знищені;
  • ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний «Бурий»;
  • загально безповоротні втрати живої сили ворога становлять щонайменше 65 осіб;
  • знищено боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

Ураження таких об'єктів безпосередньо підриває спроможності противника з підготовки екіпажів безпілотних систем, ремонту бронетехніки та забезпечення підрозділів на напрямках бойових дій, — наголошують у СБС.

