Знищення російської «академії ракетних і артилерійських наук», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213941-shkolu-pidgotovky-rosiyskyh-pilotiv-bpla-znyschyly-sbs-ta-sbu-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем разом із СБУ завдали по об'єкту, де здійснювалась підготовка російських пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БпЛА.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба СБС, опублікувавши відповідне відео.

У результаті ураження:

знищено виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі «Тигр», доставлені для ремонту. Усі машини знищені;

ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний «Бурий»;

загально безповоротні втрати живої сили ворога становлять щонайменше 65 осіб;

знищено боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.