Наслідки російського авіаудару на Чернігівщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по агропідприємству на Чернігівщині — виникли пожежі (ФОТО)

21 тра 2026, 09:32
Російські загарбники вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області.

Одна людина загинула, ще дві постраждали. Про це сьогодні, 21 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 116 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

