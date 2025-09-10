Последствия российской воздушной атаки 10 сентября в Винницкой области, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили масовано комбіновану повітряну атаку по Україні.

На Вінниччині під ударом крилатих рекет та «шахедів» опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Вінницької ОВА.

Внаслідок атаки в області:

пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території;

є один постраждалий — його доставлено в лікарню, стан стабільний.

Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.

У ДСНС Вінниччини повідомляють, що на місці влучань залучено 81 рятувальника та 24 одиниці техніки.