Российский агент корректировала удары врага по энергообъектам Винницкой области

Российский агент корректировал удары врага. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n210024-rossiyskiy-agent-korrektirovala-udary-vraga-po-energoobektam-vinnickoy-oblasti.html

Ракурс

Агент російської ФСБ стежила за енергетичними об'єктами Вінницької області.

Наведенням російських обстрілів по регіону займалася 46-річна безробітна, яку окупанти завербували у Телеграм-каналах. Їй доручили провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об'єктах області, які забезпечують світлом і теплом більшу частину Вінниччини. Про це Служба безпеки України 31 жовтня повідомила у соцмережах.

Зловмисниця сфотографувала кілька потенційних цілей, а знімки відправила куратору від Федеральної служби безпеки РФ. Затримали фігурантку тоді, коли вона обходила територію одного з енергооб'єктів для з’ясування його технічного стану. Після масованої російської атаки вона мала в Гайсинському районі зафіксувати наслідки ворожих ударів.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічний тюремний строк із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Донецькій області 54-річну жительку прифронтової Дружківки. Жінка розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона бувала в орендованих оселях бійців, які брали участь у боях на передовій. Під час роботи вона приховано фотографувати документи та майно військових.