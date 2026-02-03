Рашисты в ночь на 3 февраля атаковали Виннитчину

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, на Вінниччині є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Відбувається гасіння пожеж, — зазначила вона.

Заболотна повідомила, що внаслідок атаки в області знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що росіяни цієї ночі атакували цивільні об'єкти у восьми областях України, зокрема ТЕС та ТЕЦ, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.