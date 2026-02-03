Рашисты снова атаковали украинские ТЭЦ и ТЭС, фото: «Укринформ»

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, атакували вісім областей України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів, — наголосив Шмигаль.

Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі! — додав він.

Міністр наголошує - росіяни атакували винятково цивільні цілі: