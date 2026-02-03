Россияне снова атаковали теплоэлектростанции ДТЭК — существенно пострадало оборудование

Россияне снова атаковали теплоэлектростанции ДТЭК — существенно пострадало оборудованиеhttps://racurs.ua/n211824-rossiyane-snova-atakovali-teploelektrostancii-dtek-suschestvenno-postradalo-oborudovanie.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Зокрема, ворог знову атакував теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого суттєво постраждало обладнання ТЕС. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025, — наголошують у ДТЕК.
Зазначається, що загалом з початку повномасштабного російського вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, внаслідок чого:
- четверо енергетиків загинуло;
- 59- було поранено.
Також у ДТЕК повідомили, що через масовану російську атаку сьогодні вранці застосовані екстрені відключення на частині лівого берега Києва:
Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки.
Нагадаємо, в ніч на 30 січня між Україною та РФ розпочалося перемир’я в енергетиці. Вчора, 2 лютого, Міністерство енергетики України повідомило, що Росія поновила удари по енергосистемі України.