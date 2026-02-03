Россияне снова атаковали теплоэлектростанции ДТЭК — существенно пострадало оборудование

Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: ДТЭК

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, ворог знову атакував теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого суттєво постраждало обладнання ТЕС. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025, — наголошують у ДТЕК.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабного російського вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, внаслідок чого:

четверо енергетиків загинуло;

59- було поранено.

Також у ДТЕК повідомили, що через масовану російську атаку сьогодні вранці застосовані екстрені відключення на частині лівого берега Києва:

Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня між Україною та РФ розпочалося перемир’я в енергетиці. Вчора, 2 лютого, Міністерство енергетики України повідомило, що Росія поновила удари по енергосистемі України.