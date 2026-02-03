Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку на Киев, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n211823-rashisty-nochu-massirovanno-atakovali-kiev-est-postradavshie-klichko.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву.

У столиці постраждали двоє людей, їм медики надали допомогу на місці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовані такі наслідки російської атаки по місту: