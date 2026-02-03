Читайте также
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку на Киев, фото: «5 канал»
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву.
У столиці постраждали двоє людей, їм медики надали допомогу на місці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зафіксовані такі наслідки російської атаки по місту:
- у Дарницькому районі сталося влучання в нежитлову забудову. За іншою адресою, через падіння уламків сталось загоряння на даху 26-поверхового житлового будинку, руйнування перегородок та скління незаселеної квартири на верхньому поверсі. Пожежу ліквідували. На ще одній локації горіли складські приміщення. Там пожежу вже теж загасили.
- у Дніпровському районі сталося падіння уламків БПЛА на кілька житлових будинків. У п’ятиповерхівці сталося руйнування фрагмента зовнішньої стіни та скління. За іншою адресою пошкоджено фасадну частину та скління. Крім того, уламки БПЛА впали на територію дитячого садочка, а також на відкриту територію;
- у Деснянському районі уламки ворожого БПЛА впали на відкриту територію;
- у Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА на територію АЗС пошкоджена будівля АЗС, чотири автомобілі, лінії електропередач;
- у Шевченківському районі — влучання БПЛА в 22-поверховий житловий будинок на рівні 16−17 поверхів. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 90 кв. м.