У Києві наразі ще 1,2 тис. багатоповерхівок залишаються без опалення.

Про це сьогодні, 23 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

На 18.00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня, — розповів Кличко. — Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.

У Києві в ніч на 22 січня розпочали подачу тепла у будинки, які через нещодавні російські обстріли залишилися без опалення. Кличко тоді повідомляв, що для, щоб тепло дійшло до домівок жителів міста, потрібно кілька днів.

Нагадаємо, Кличко сьогодні знову закликав жителів столиці за можливості виїхати з міста. За словами мера, ситуацію в енергетиці наразі вкрай складна і ще може погіршитися.