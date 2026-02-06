Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Дарницкой ТЭЦ, фото: Виталий Кличко
Как выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов, показал Кличко (ФОТО)https://racurs.ua/n211922-kak-vyglyadit-darnickaya-tec-posle-rossiyskih-udarov-pokazal-klichko-foto.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів.
Відповідні фото він сьогодні. 6 лютого, опублікував у своєму Telegram-каналі.
Фахівці ще продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем. На відновлення теплового обладнання знадобиться час, як я вже говорив (щонайменше два місяці), — розповів він.
Клично зазначив, що:
- місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву — зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.
- для мешканців Дарницького та Дніпровського районів, теплопостачання яких забезпечувала ця ТЕЦ, наразі діють максимально лояльні графіки подачі світла, щоб можна було хоч якось підтримувати тепло в оселях.
Ми вистоїмо! І продовжуємо робити все можливе в цих умовах, щоб підтримати мешканців, — додав він.