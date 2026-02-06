Последствия российских обстрелов Дарницкой ТЭЦ, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n211922-kak-vyglyadit-darnickaya-tec-posle-rossiyskih-udarov-pokazal-klichko-foto.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів.

Відповідні фото він сьогодні. 6 лютого, опублікував у своєму Telegram-каналі.

Фахівці ще продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем. На відновлення теплового обладнання знадобиться час, як я вже говорив (щонайменше два місяці), — розповів він.

Клично зазначив, що:

місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву — зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.

для мешканців Дарницького та Дніпровського районів, теплопостачання яких забезпечувала ця ТЕЦ, наразі діють максимально лояльні графіки подачі світла, щоб можна було хоч якось підтримувати тепло в оселях.