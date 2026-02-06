Новини
Наслідки російських обстрілів Дарницької ТЕЦ, фото: Віталій Кличко

Як виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів, показав Кличко (ФОТО)

6 лют 2026, 18:30
Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів.

Відповідні фото він сьогодні. 6 лютого, опублікував у своєму Telegram-каналі.

Фахівці ще продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем. На відновлення теплового обладнання знадобиться час, як я вже говорив (щонайменше два місяці), — розповів він.

Клично зазначив, що:

  • місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву — зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.
  • для мешканців Дарницького та Дніпровського районів, теплопостачання яких забезпечувала ця ТЕЦ, наразі діють максимально лояльні графіки подачі світла, щоб можна було хоч якось підтримувати тепло в оселях.

Ми вистоїмо! І продовжуємо робити все можливе в цих умовах, щоб підтримати мешканців, — додав він.

Наслідки російських обстрілів Дарницької ТЕЦ, фото: Віталій Кличко

