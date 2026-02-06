У частині Києва зменшать відключення електроенергії

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва, які залишилися без тепла після останнього російського обстрілу, світло відключатимуть лише вранці та ввечері.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДТЕК.

Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків, — зазначили у компанії.

Світло у цих районах вимикатимуть лише:

з 8.00 до 11.00;

з 18.00 до 21.00.

Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі, — наголошують у ДТЕК.

Мер Києва Віталій Кличко вчора. 5 лютого, у своєму Telgram-каналі повідомив, що Дарницька ТЕЦ, яка стала об'єктом російської атаки 3 лютого, отримала критичні ушкодження я і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців — якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1,1 тис. багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.