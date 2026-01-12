Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві посилили аварійні відключення світла, фото:

По всьому Києву застосовані аварійні відключення світла — ДТЕК

12 січ 2026, 14:21
999

У Києві по всьому місту за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення світла.

Про це сьогодні, 12 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють, — наголошують у компанії.

Також про аварійні відключення електроенергії у Києві повідомив на своїй Фейсбук-сторінці гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження, — зазначив він.

Станом на ранок сьогоднішнього дня аварійні знеструмлення застосовувалися в окремих районах Києва.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів