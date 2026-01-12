Читайте также
У Києві по всьому місту за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення світла.
Про це сьогодні, 12 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.
Під час екстрених відключень графіки не діють, — наголошують у компанії.
Також про аварійні відключення електроенергії у Києві повідомив на своїй Фейсбук-сторінці гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.
Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження, — зазначив він.
Станом на ранок сьогоднішнього дня аварійні знеструмлення застосовувалися в окремих районах Києва.
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень.