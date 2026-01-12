В Украине продолжают применять отключение электроэнергии, фото: Google Gemini

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, завдали чергового удару по українській енергетиці.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Зазначається, що внаслідок атаки знеструмлювалися споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі:

на Одещині та Житомирщині станом на ранок продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам;

у Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлена низка населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

у Києві та Київській області тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Крім того, через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 — у Закарпатській, 36 — у Дніпропетровській та 15 — у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря.