Последствия российской атаки в Одесской области, фото: Сергей Лысак
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та та житлові будинки.
В частині одного з районів відсутнє електропостачання.
Про це сьогодні, 12 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак.
У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі, — розповів він.
На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.
Також розгорнутий пункт обігріву. Залучені міжнародні організації. Працівники ЖКС проводять закриття вибитих вікон, — додав Лисак.
Відомо про один зруйнований приватний будинок, ще чотири пошкоджено.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.
Прес-служба Одеської ОВА повідомляє, що ворог вночі атакував інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.
Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно — відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено, — розповіли в ОВА.