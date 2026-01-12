Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Одесской области, фото: Сергей Лысак

Объект инфраструктуры и жилые дома повреждены в Одессе в результате российской атаки (ФОТО)

12 янв 2026, 10:25
999

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та та житлові будинки.

В частині одного з районів відсутнє електропостачання.

Про це сьогодні, 12 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак.

У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі, — розповів він.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.

Також розгорнутий пункт обігріву. Залучені міжнародні організації. Працівники ЖКС проводять закриття вибитих вікон, — додав Лисак.

Відомо про один зруйнований приватний будинок, ще чотири пошкоджено.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Прес-служба Одеської ОВА повідомляє, що ворог вночі атакував інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно — відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено, — розповіли в ОВА.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров