В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та та житлові будинки.

В частині одного з районів відсутнє електропостачання.

Про це сьогодні, 12 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак.

У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі, — розповів він.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.

Також розгорнутий пункт обігріву. Залучені міжнародні організації. Працівники ЖКС проводять закриття вибитих вікон, — додав Лисак.

Відомо про один зруйнований приватний будинок, ще чотири пошкоджено.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Прес-служба Одеської ОВА повідомляє, що ворог вночі атакував інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.