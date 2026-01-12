Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

156 безпілотників атакували Україну в ніч на 12 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

12 січ 2026, 09:02
999

Україну в ніч на 12 січня (із 18.00 11 січня) атакували загалом 156 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів (близько 110 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Курська, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни;
  • зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів