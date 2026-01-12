Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Україну в ніч на 12 січня (із 18.00 11 січня) атакували загалом 156 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів (близько 110 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Курська, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: