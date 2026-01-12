Росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині — обленерго (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n211384-rosiyany-poshkodyly-vajlyvyy-energoobiekt-na-chernigivschyni-oblenergo-foto.htmlРакурс
Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, є знеструмлення.
Про це сьогодні, 12 січня, вранці повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлена низка населених пунктів, — розповіли у компанії. — Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!
Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні вранці рашисти терористи атакували цивільну інфраструктуру міста.
Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточнюється, — зазначив він.
Загалом за минулу добу — із 07.00 11 січня до 07.00 12 січня — у районі зафіксовано 27 вибухів:
- протягом минулої доби ворог кілька разів обстріляв об'єкти цивільної інфраструктури в місті Семенівка. Ударним БПЛА типу «Молнія» було атаковано приміщення музичної школи. Також зафіксовано влучання в автомобіль екстреної медичної допомоги, який повертався з виклику. Внаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників;
- у Новгороді-Сіверську ударними БПЛА зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста.