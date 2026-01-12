Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти продовжують атакувати енергосистему України

Росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині — обленерго (ФОТО)

12 січ 2026, 08:49
999

Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, є знеструмлення.

Про це сьогодні, 12 січня, вранці повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлена низка населених пунктів, — розповіли у компанії. — Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!

Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні вранці рашисти терористи атакували цивільну інфраструктуру міста.

Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Загалом за минулу добу — із 07.00 11 січня до 07.00 12 січня — у районі зафіксовано 27 вибухів:

  • протягом минулої доби ворог кілька разів обстріляв об'єкти цивільної інфраструктури в місті Семенівка. Ударним БПЛА типу «Молнія» було атаковано приміщення музичної школи. Також зафіксовано влучання в автомобіль екстреної медичної допомоги, який повертався з виклику. Внаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників;
  • у Новгороді-Сіверську ударними БПЛА зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста.

Наслідки російського обстрілу Новгород-Сіверського, фото: Олександр Селіверстов

Рашисти вдарили по автомобілю швидкої допомоги на Чернігівщині, фото: Олександр Селіверстов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів