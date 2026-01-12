Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 60 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211383-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-60-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 220 тис. осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 541 танк;
- 23 тис. 892 бойові броньовані машини;
- 35 тис. 973 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 598 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 270 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 104 тис. 421 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 155 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 73 тис. 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 42 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень.
Вчора ворог завдав 53 авіаудари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2 тис. 941 обстріл, зокрема 111 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 273 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:
- Гаврилівка Дніпропетровської області;
- Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області.
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БПЛА противника.