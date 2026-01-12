Новини
Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 60 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

12 січ 2026, 08:26
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 220 тис. осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 541 танк;
  • 23 тис. 892 бойові броньовані машини;
  • 35 тис. 973 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 598 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 270 одиниць засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 104 тис. 421 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 155 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 73 тис. 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 42 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень.

Вчора ворог завдав 53 авіаудари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2 тис. 941 обстріл, зокрема 111 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 273 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Гаврилівка Дніпропетровської області;
  • Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БПЛА противника.

Джерело: Ракурс


