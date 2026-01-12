Российские захватчики за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 220 тис. осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 541 танк;

23 тис. 892 бойові броньовані машини;

35 тис. 973 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 598 одиниць РСЗВ;

1 тис. 270 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

104 тис. 421 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 155 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

73 тис. 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 42 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень.

Вчора ворог завдав 53 авіаудари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2 тис. 941 обстріл, зокрема 111 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 273 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БПЛА противника.