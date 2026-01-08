ВСУ остановили массированный комбинированный штурм россиян. Фото:

https://racurs.ua/n211352-desantniki-ostanovili-massirovannyy-shturm-rossiyan-v-sumskoy-oblasti-video.html

Ракурс

ЗСУ зупинили масований комбінований штурм армії РФ у Сумській області.

Ворог намагався атакувати позиції 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ, яка тримає оборону між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка. У першій фазі наступу п’ять ворожих піхотних груп намагалися приховано наблизитися до позицій десантників. Про це 71-а ОАЕМБР повідомила в соцмережах.

Ворога вдалося вчасно виявили та атакували ще на підступах до лінії оборони. Після цього провалу десяток окупантів намагалися використати газову трубу для атаки, але й цей маневр завершився знищенням штурмовиків противника.

Далі, як інформують десантники, росіяни пішли у відкриту атаку за допомогою квадроциклів та піхоти. Та й ці групи були ліквідовані українськими дронами.

Нагадаємо, у січні на Куп’янському напрямку ворог намагався здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу «Союз».

Противник діяв північніше Новоплатонівки — у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву командування РФ залучило близько 50 окупантів. Однак українські десантники зірвали наступ ворога й ліквідували щонайменше 40 російських військовослужбовців.