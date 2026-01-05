Армія РФ спробувала використати газопровід для штурму на Харківщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211256-okupanty-sprobuvaly-vykorystaty-gazoprovid-dlya-shturmu-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Українські десантники зупинили російський штурм у Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворог намагався здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу «Союз». Цей газогін росіяни хотіли використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Про це прес-центр 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ 5 січня повідомив у Facebook.

Противник діяв північніше Новоплатонівки — у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву командування РФ залучило близько 50 окупантів.

Однак бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади зірвали наступ ворога. Підтверджена ліквідація щонайменше 40 російських військовослужбовців. Таким чином вдалося стабілізувати обстановку в смузі відповідальності десантників.

Зазначається, що в зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ворог продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. Однак ворожі дії перебувають під контролем українських військових.

Нагадаємо, у грудні росіяни намагалися перекинути штурмовиків через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Однак українські десантники знищили два човни разом із ворожим десантом.