Ситуація в Куп’янську. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n211745-komanduvannya-rf-zagnalo-v-pastku-u-kup-yansku-vlasnyy-polk-pihoty-partyzany.html

Ракурс

Російський мотострілецький полк потрапив у пастку в Куп’янську.

На Куп’янському напрямку для 122-го мотострілецького полку ЗС РФ склалася критична ситуація. Командування полку, щоб швидше доповісти у Москву про успіхи, відзвітувало про нібито «взяття під контроль» низки позицій у місті та на його околицях. На папері ця територія вже начебто окупована, але в реальності там тривають бої. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Таким чином росіяни опинилися у пастці на території міської забудови. Окупанти наразі не можуть викликати допомогу та підтримку. Зокрема, не проходять запити на артилерійські удари по кулеметних гніздах та снайперських позиціях ЗСУ.

А ворожа артилерія керується офіційними вказівками командування РФ. У документах вказано, що позиції перебувають під контролем російської армії, тому заборонено їх обстрілювати.

Поки командування малює гарні звіти, їхні штурмовики методично знищуються у вогневих мішках без жодного шансу на допомогу. Брехня генералів стала найефективнішою зброєю проти самої ж російської армії, — зазначили партизани.

Нагадаємо, 12 січня в Національній гвардії заявили, що підрозділи Сил оборони України відновили контроль над будівлею Куп’янської міської ради в центрі міста та підняли над нею державний прапор.

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» утримує під контролем центральну частину Куп’янська та будівлю міської ради. Захисника продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ.