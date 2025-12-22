ЗСУ знищили окупантів під час переправи. Фото: ДШВ

Армія Російської Федерації намагалася форсувати річку Сіверський Донець.

Окупанти намагаються розширити свій плацдарм біля населених пунктів Серебрянка та Дронівка, а ситуація на північному сході від Сіверська є надскладною. Однак підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції та завдавати російським військам втрат у живій силі й техніці. Про це сьомий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що за останні діва дні росіяни намагалися перекинути штурмовиків через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Однак українські захисники знищили два човни разом із ворожим десантом.

Також противник намагається встановити контроль над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка. У разі їх захоплення ворог може використати ці села як плацдарми для накопичення живої сили та техніки з подальшим просуванням і спробами зайняти висоти поблизу Закітного та Платонівки.

Також десантники показали, як підрозділи 81-ї оаембр у районі Серебрянки знищили загарбників під час спроби висадки десанту з бойової броньованої машини.

Нагадаємо, на Покровському напрямку українські десантники знищили зенітно-ракетний комплекс 9К33 «Оса», два танки, бойову броньовану машину та військову автотехніку з боєкомплектом. Також вони уразили п’ять танків, шість бойових броньованих машин, два військових автомобілі й чотири одиниці автомобільної техніки.