НГУ завдали росіянам втрат під Покровськом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211000-nacgvardiyci-znyschyly-osu-tanky-ta-inshu-tehniku-voroga-pid-pokrovskom-video.html

Ракурс

Сили оборони України завдали відчутних втрат окупантам на Покровському напрямку.

Бійці 7-го корпусу ДШВ та аеророзвідки «Птахи Мадяра» у взаємодії Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем «Скеля» виявили ворогів, які хотіли штурмувати українські позиції на Покровському напрямку. Про це Національна гвардія України повідомила у Facebook.

Українські військові, а саме ударні борти підрозділу Нацгвардії Lasar’s Group в ході бою знищили зенітно-ракетний комплекс 9К33 «Оса», два танки, бойову броньовану машину та військову автотехніку з боєкомплектом.

Також серед ураженого:

п’ять танків;

шість бойових броньованих машин;

два військових автомобілі;

чотири одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, днями на Лиманському напрямку Третій армійський корпус разом із Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили російський полк та взяли в полон значну кількість окупантів. Таким чином українські захисники змогли вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення у районі бойових дій.