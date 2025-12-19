Новини
НГУ завдали росіянам втрат під Покровськом. Фото:

Нацгвардійці знищили «Осу», танки та іншу техніку ворога під Покровськом (ВІДЕО)

19 гру 2025, 20:30
Сили оборони України завдали відчутних втрат окупантам на Покровському напрямку.

Бійці 7-го корпусу ДШВ та аеророзвідки «Птахи Мадяра» у взаємодії Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем «Скеля» виявили ворогів, які хотіли штурмувати українські позиції на Покровському напрямку. Про це Національна гвардія України повідомила у Facebook.

Українські військові, а саме ударні борти підрозділу Нацгвардії Lasar’s Group в ході бою знищили зенітно-ракетний комплекс 9К33 «Оса», два танки, бойову броньовану машину та військову автотехніку з боєкомплектом.

Також серед ураженого:

  • п’ять танків;
  • шість бойових броньованих машин;
  • два військових автомобілі;
  • чотири одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, днями на Лиманському напрямку Третій армійський корпус разом із Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили російський полк та взяли в полон значну кількість окупантів. Таким чином українські захисники змогли вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення у районі бойових дій.

Джерело: Ракурс


