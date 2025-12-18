ЗСУ та ГУР знищили російський полк на Лиманському напрямку. Фото:

ЗСУ та воєнна розвідка знищили російський полк на Лиманському напрямку.

Операцію провели Третій армійський корпус разом із Головним управлінням розвідки Міноборони України. Українські захисники змогли вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення у районі бойових дій. Внаслідок операції можливості противника були обмежені. Про ГУР 18 грудня повідомило у Facebook.

Зазначається, що бійці знищили полк армії РФ та взяли в полон значну кількість окупантів. Це вдалося зробити під час спільних штурмів.

Командир Третього армійського корпусу генерал Андрій Білецький зазначив, що спільні дії з ГУР дали відчутний результат.

А командир спецпідрозділу ГУР «Артан» Віктор Торкотюк наголосив на заслузі бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання.

Нагадаємо, днями розрахунки дронів 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України точними ударами БпЛА ліквідували окупантів, які на мотоциклах намагалися штурмувати українські позиції біля Покровська.

Оператори дроні спочатку уразили ворожу двоколісну техніку, а потім добили й піхотні групи. Відео бойової роботи захисники оприлюднили в мережі.