ЗСУ показали знищення російських мотоциклістів під Покровськом. Скріншот

Ракурс

Знищення ворожого мотоштурму під Покровськом показали українські захисники.

Розрахунки дронів 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України точними ударами БпЛА ліквідували окупантів, які на мотоциклах намагалися штурмувати українські позиції. Про це Сухопутні війська ЗСУ 17 грудня повідомили у Facebook.

Аеророзвідники 155 ОМБр зафіксували декілька спроб прориву окупантів мотоциклетними групами на півдні та півночі Покровська, — зазначили в командуванні.

Заявляється, що оператори дроні спочатку уразили ворожу двоколісну техніку, а потім добили й піхотні групи. Відео бойової роботи захисники оприлюднили в мережі.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що упродовж доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 82 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного та Іванівки.

Нагадаємо, напередодні Десантно-штурмові війська ЗСУ інформували, що за минулий тиждень загальні втрати особового складу армії РФ на Покровському напрямку становили 446 осіб, що на 30% більше, ніж у попередній період. Зростання втрат пов’язують із повноцінним залученням оперативного резерву армії РФ — трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.