Сили оборони України продовжують стримувати російські війська у Покровській агломерації.

Наразі обороняють Покровськ та Мирноград підрозділи ДШВ, штурмові частини, Сили безпілотних систем, Військово-морські сили, Сили спецоперацій, СБУ, Національна гвардія та Національна поліція. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 16 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що за минулий тиждень загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб, що на 30% більше, ніж у попередній період. Зростання втрат пов’язують із повноцінним залученням оперативного резерву армії РФ — трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.

У ДШВ поінформували, що захисники проводять операцію з повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Українським військам вдається знищувати майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.

За інформацією командування, найбільш активні окупанти на західних околицях Покровська. Солдати ворога з 76-ї десантної дивізії намагаються прорватися у напрямку села Гришине, що на північний захід від Покровська. Противник атакує одразу кількома маршрутами.

Однак українські Сили оборони протидіють цим спробам, перерізають імовірні шляхи просування росіян та завдають їм уражень артилерією й FPV-дронами.

Нагадаємо, нещодавно бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля», на тлі збільшення угруповання військ Росії в районі Покровська, провели в цьому населеному пункті операцію зі встановленням прапора. Синьо-жовтий стяг з’явився у середмісті.