Ракурс
Дрони НГУ знищили російський «Град». Фото:

Нацгвардійці спалили російський «Град» на Донеччині (ВІДЕО)

15 січ 2026, 10:26
999

Національна гвардія України продовжує нищити російських загарбників.

У Донецькій області оператори підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group НГУ спалили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». З цього озброєння противник обстрілював позиції Сил оборони України. Про це командувач НГУ Олександр Півненко 15 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ціль виявили бійці аеророзвідки Lasar’s Group, а екіпажі важких бомберів влучно відпрацювали по ворожій техніці. Ця операція виконувалася у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, днями у мікрорайоні Шахтарський, що неподалік Покровська в Донецькій області, розвідка зафіксувала ротацію ворога та концентрацію сил для наступу. Після цього по позиціях окупантів Сили оборони застосували реактивну артилерію «Град». Внаслідок ударів була знищена легка техніка, а також уражена живу силу окупантів.

Джерело: Ракурс


