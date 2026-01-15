Новости
Ракурс
Дроны НГУ уничтожили российский «Град». Фото:

Нацгвардейцы сожгли российский «Град» в Донецкой области (ВИДЕО)

15 янв 2026, 10:26
999

Національна гвардія України продовжує нищити російських загарбників.

У Донецькій області оператори підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group НГУ спалили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». З цього озброєння противник обстрілював позиції Сил оборони України. Про це командувач НГУ Олександр Півненко 15 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ціль виявили бійці аеророзвідки Lasar’s Group, а екіпажі важких бомберів влучно відпрацювали по ворожій техніці. Ця операція виконувалася у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, днями у мікрорайоні Шахтарський, що неподалік Покровська в Донецькій області, розвідка зафіксувала ротацію ворога та концентрацію сил для наступу. Після цього по позиціях окупантів Сили оборони застосували реактивну артилерію «Град». Внаслідок ударів була знищена легка техніка, а також уражена живу силу окупантів.

Источник: Ракурс


