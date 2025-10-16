Росіяни зазнали втрат в ході атаки. Фото: Генштаб

Сили оборони України зупинили ворожу спробу масованої механізованої атаки на Добропіллі.

Сьогодні вранці на Очеретинському напрямку росіяни спробували провести атаку на Шахове та Володимирівку. Ворог кинув у прорив 22 одиниці броньованої техніки. Найчисельніша колона з 11 танків та бойових броньованих машин вирушила з району населеного пункту Малинівка. Перед атакою росіяни виставили спостережні пункти для виявлення та знищення українських безпілотників. Про це 16 жовтня повідомляється на офіційній сторінці 1-го корпусу Нацгвардії «АЗОВ» у Facebook.

Заявляється, що противник намагався змінити тактику наступу. Якщо раніше колони ворожої бронетехніки з піхотою висувалися з глибини власних бойових порядків, то цього разу ворог, напередодні атаки спробував підтягнути техніку ближче до Шахового й заховати її в лісосмузі. Однак українські артилерія і FPV-дрони знищили дві одиниці бронетехніки ще до спроби її сховати в «зеленці».

А сьогодні ворожа атака була зірвана. Штурм росіян захлинувся завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям українських підрозділів. У ході бою було знищено дев’ять та пошкоджено чотири одиниці бронетехніки.

Нагадаємо, 6 жовтня російська армія здійснила спробу штурму Костянтинівки в Донецькій області. Окупанти кинули в атаку на позиції українських захисників танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ та іншу техніку. Оператори дронів із підрозділу «Фенікс» успішно поцілили в усі ворожі цілі. Противник не зумів просунутися ні на метр.