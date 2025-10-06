Прикордонники зупинили бронетанковий штурм. Фото:

Російська армія здійснила спробу штурму Костянтинівки в Донецькій області.

Окупанти спробували скористатися погіршенням погодних умов для захоплення міста. Вони кинули в атаку на позиції українських захисників танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ та іншу техніку. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Протистояли ворогу оператори дронів із підрозділу «Фенікс», які успішно поцілили в усі ворожі цілі. Противник не зумів просунутися ні на метр.

Удари FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, яка зупинилася в полях Донбасу, — зазначили прикордонники.

У ході бою захисники знищили ворожий танк, дві бойові броньовані машини й бойову машину піхоти. Уразити вдалося три танки, чотири ББМ, БМД та МТ-ЛБ. Також було знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

Нагадаємо, 2 жовтня окупанти намагалися розпочати штурм в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Під час атаки противник використав шість мотоциклів, щоб увірватися до населеного пункту та закріпитися там. Однак штурм було зупинено — українські оборонці знищили ворожих мотоциклістів та саму техніку.