Дрони ДПСУ знищили два російські новітні засоби РЕБ на Донеччині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210508-prykordonnyky-znyschyly-rosiyski-novitni-zasoby-reb-na-donechchyni.html

Ракурс

Російська армія втратила новітні комплекси РЕБ у Донецькій області.

У районі Костянтинівки українські прикордонники знищили два новітні засоби радіоелектронної боротьби росіян «Чорне око». Це сучасна російська розробка, здатна придушувати як «Мавіки», так й FPV-дрони на різних частотах. Про це 25 листопада повідомила Державна прикордонна служба України.

Українські фахівці вважають цей комплекс вкрай небезпечним для військових — тому важливо, що таких засобів РЕБ було знищено одразу кілька одиниць.

У ДПСУ додали, що ворог і далі намагається просуватися в напрямку Костянтинівки. Окупанти намагаються взяти місто в напівоточення. Однак на цій ділянці фронту загарбникам протистояють оператори дронів прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста».

Українські захисники продовжують виявляти й знищувати малі піхотні групи противника у лісосмугах, укриттях й імпровізованих сховках. Також вони ліквідовують мотоциклістів й «ріжуть» логістику ворога.

Нагадаємо, Прикордонна служба показала, як дрон бригади «Сталевий кордон» знищив російський роботизований наземний комплекс, укриття та чотирьох окупантів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Бійці також опублікували відео бойової роботи.