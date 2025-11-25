Новини
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Український дрон знищив ворожий роботизований комплекс (ВІДЕО)

25 лис 2025, 15:10
Дрон бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий роботизований наземний комплекс.

Відповідне відео сьогодні, 25 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники-оператори ударних дронів бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий роботизований наземний комплекс, укриття та чотирьох окупантів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


