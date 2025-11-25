Читайте также
Дрон бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий роботизований наземний комплекс.
Відповідне відео сьогодні, 25 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники-оператори ударних дронів бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий роботизований наземний комплекс, укриття та чотирьох окупантів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.