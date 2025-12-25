Последствия российской атаки по Одесщине, фото: ГСЧС Одесщины

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 грудня, знову атакували портову та промислову інфраструктуру Одещини.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та прес-служба ДСНС Одещини.

Внаслідок влучань є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об'єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

На жаль, одна загинула людина — тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога, — розповів Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.