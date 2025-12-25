Читайте также
Последствия российской атаки по Одесщине, фото: ГСЧС Одесщины
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 грудня, знову атакували портову та промислову інфраструктуру Одещини.
Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та прес-служба ДСНС Одещини.
Внаслідок влучань є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об'єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.
На жаль, одна загинула людина — тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога, — розповів Кіпер у своєму Telegram-каналі.
Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.