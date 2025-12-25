Новости
Последствия российских обстрелов Сумской области, фото: Национальная полиция

Рашисты за сутки нанесли 47 ударов по Сумщине — пятеро раненых (ФОТО)

25 дек 2025, 08:42
Російські загарбники впродовж минулої доби здійснили 47 обстрілів території Сумської області.

Поранено п’ятьох людей. Про це сьогодні, 25 грудня, вранці повідомила прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що загалом під вогнем опинилися 39 населених пунктів. Росіяни атакували громади різними видами озброєння, свідомо спрямовуючи удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню:

  • у Сумській міській громаді внаслідок влучання безпілотника в автівку травмовано 17-річну дівчину та 20-річного хлопця. Також у результаті атаки дронів по місту пошкоджено два приватні будинки, легковий автомобіль та будівлю АЗС;
  • у Буринській громаді поранено 53-річного чоловіка, пошкоджено вантажний автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді поранено працівницю пошти, пошкоджено два автомобілі;
  • у Тростянецькій громаді поранено 56-річну жінку, пошкоджено три багатоквартирні будинки, адмінбудівлю та легковий автомобіль.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


