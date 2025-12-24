Новости
Мэр Тростянца Юрий Бова, видео скриншот

Россияне в Рождественскую ночь ударили баллистической ракетой по Тростянцу на Сумщине (ВИДЕО)

24 дек 2025, 21:54
Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Тростянцю Сумської області.

Про це сьогодні, 24 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Юрій Бова.

Росіяни в Різдвяну ніч вчергове вдарили по Тростянцю балістичною ракетою, — зазначив він.

За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджено територію колишнього промислового підприємства, пошкоджені вікна та двері в прилеглих житлових будівлях та офісних приміщеннях навколо епіцентру удару.

Обійшлося без загиблих. Наразі на місці відповідні служби фіксують наслідки ударі, щоб зафіксувати наслідки і надати допомогу всім постраждалим та почати ліквідацію пошкоджень.

Міська рада готова відселити кожного, в кого постраждала квартира чи будинок, — наголосив Бова.

Источник: Ракурс


