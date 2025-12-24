Анатолий Бондаренко, скриншот видео

Росія сьогодні, 24 грудня, у Святвечір завдала удару по міському цвинтарю у Черкасах.

Понівечено пам’ятники на секторах поховань місцевих жителів, а також на Алеї Героїв. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Те що вони роблять на Святий вечір — це останнє, що можуть робити люди, які вірують у Бога, — наголосив Бондаренко.

Війна проти пам’ятників та проти людських душ, які давно загинули — це їхній стиль, — додав він.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни сьогодні ввечері здійснили ракетну атаку по Черкащині.

Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий, — розповів Табурець.