Россияне массированно атаковали Черкасскую область, есть пострадавшие. Фото: Суспільне

Россияне массированно атаковали Черкассы и область — есть пострадавшие

2 фев 2026, 08:54
999

Черкаська область зазнала обстрілів з боку військ Російської Федерації.

У ніч на 2 лютого окупанти масовано атакували дронами Черкаси та область. Було зафіксоване падіння російських дронів-камікадзе на низці локацій. Зафіксовано низку пожеж, що утворилися внаслідок атаки. Про це голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.

Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі, — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох травмованих осіб. На місці обстрілів працюють усі відповідні служби.

Росіяни масовано атакували Черкаську область, є постраждалі. Фото: Суспільне

Нагадаємо, 1 лютого російські дрони атакували службовий автобус одного із шахтарських підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Обстріл спричинив загибель 12 осіб, а 16 робітників постраждали. Окупанти, які керували «Шахедами» в режимі онлайн, цілеспрямовано атакували цивільних.

