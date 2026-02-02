Росіяни масовано атакували Черкаську область, є постраждалі. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n211797-rosiyany-masovano-atakuvaly-cherkasy-ta-oblast-ie-postrajdali.html

Ракурс

Черкаська область зазнала обстрілів з боку військ Російської Федерації.

У ніч на 2 лютого окупанти масовано атакували дронами Черкаси та область. Було зафіксоване падіння російських дронів-камікадзе на низці локацій. Зафіксовано низку пожеж, що утворилися внаслідок атаки. Про це голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.

Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі, — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох травмованих осіб. На місці обстрілів працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 1 лютого російські дрони атакували службовий автобус одного із шахтарських підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Обстріл спричинив загибель 12 осіб, а 16 робітників постраждали. Окупанти, які керували «Шахедами» в режимі онлайн, цілеспрямовано атакували цивільних.