Окупанти масовано атакували дронами Черкаси. Фото: ОВА

Російські дрони атакували Черкаси — частина міста без світла, є поранені

18 гру 2025, 08:25
999

Російські окупанти масовано атакували дронами Черкаси.

Обласний центр зазнав атаки ударними безпілотниками вночі 18 грудня. Ворог цілив по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб. Про це керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець 18 грудня повідомив у Telegram.

Також падіння безпілотників на декількох локаціях була пошкоджена житлова інфраструктуру. Відомо про пошкодження щонайменше 15 приватних будинків. В оселях побиті вікна та дахи, також вирували пожежі. Крім того, понівечено спорткомплекс та автомобілі.

Наразі на місці обстрілів працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, 17 грудня росіяни завдали чотири удари керованими авіабомбами по території Запоріжжя та Запорізького району. Удари прийшлися по багатоквартирних житлових будинках та об'єкту інфраструктури. Постраждали 30 осіб.

