Последствия российского удара по Черкассам, фото: Матвей Бедный

Рашисты нанесли удар по спортивной инфраструктуре Черкасс (ФОТО)

18 дек 2025, 22:58
999

Російські загарбники завдали удару по спортивній інфраструктурі Черкас.

Про це сьогодні, 18 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Цієї ночі росіяни знову атакували спортивну інфраструктуру в Україні. Тепер під ударом росіян опинився легкоатлетичний манеж у Черкасах, — зазначив він.

За словами міністра, у цьому закладі готували спортсменів до міжнародних змагань, а удар був спрямований на місце, де зазвичай займаються діти.

За попередньою інформацією, поранених немає.

Напад напередодні всеукраїнського легкоатлетичного турніру ще раз показав: для агресора не існує правил. Цікаво, чи буде реакція на цей обстріл з боку Міжнародного олімпійського комітету чи міжнародних спортивних федерацій? — наголосив він.

Наслідки російського удару по Черкасах, фото: Матвій Бідний

Источник: Ракурс


