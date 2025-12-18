Последствия российского удара по Черкассам, фото: Матвей Бедный

Російські загарбники завдали удару по спортивній інфраструктурі Черкас.

Про це сьогодні, 18 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Цієї ночі росіяни знову атакували спортивну інфраструктуру в Україні. Тепер під ударом росіян опинився легкоатлетичний манеж у Черкасах, — зазначив він.

За словами міністра, у цьому закладі готували спортсменів до міжнародних змагань, а удар був спрямований на місце, де зазвичай займаються діти.

За попередньою інформацією, поранених немає.