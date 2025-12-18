Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Черкасах, фото: Матвій Бідний
Російські загарбники завдали удару по спортивній інфраструктурі Черкас.
Про це сьогодні, 18 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
Цієї ночі росіяни знову атакували спортивну інфраструктуру в Україні. Тепер під ударом росіян опинився легкоатлетичний манеж у Черкасах, — зазначив він.
За словами міністра, у цьому закладі готували спортсменів до міжнародних змагань, а удар був спрямований на місце, де зазвичай займаються діти.
За попередньою інформацією, поранених немає.
Напад напередодні всеукраїнського легкоатлетичного турніру ще раз показав: для агресора не існує правил. Цікаво, чи буде реакція на цей обстріл з боку Міжнародного олімпійського комітету чи міжнародних спортивних федерацій? — наголосив він.