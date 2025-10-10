Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Черкаська ГЕС, фото: «Укргідроенерго»

На Черкащині після російської атаки перекрили рух греблею ГЕС

10 жов 2025, 09:44
999

Росіяни в ніч на сьогодні, 10 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Ворог, зокрема, цілив по критичній інфраструктурі Черкащини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Необхідні служби працюють, — зазначив він.

Крім того, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі.

Наразі відомо вже про трьох постраждалих в області.

Зазначається, що вночі в області сили ППО знешкодили вісім російських безпілотників та крилату ракету.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів