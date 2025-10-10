В Черкасской области после российской атаки перекрыли движение плотиной ГЭС

Каневская ГЭС, фото: «Укргидроэнерго»

Росіяни в ніч на сьогодні, 10 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Ворог, зокрема, цілив по критичній інфраструктурі Черкащини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Необхідні служби працюють, — зазначив він.

Крім того, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі.

Наразі відомо вже про трьох постраждалих в області.

Зазначається, що вночі в області сили ППО знешкодили вісім російських безпілотників та крилату ракету.

Також Табурець повідомив, що внаслідок пошкодження енергетичного обладнання, з 8.45 по Черкаській області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.