В Черкасской области после российской атаки перекрыли движение плотиной ГЭС

Росіяни в ніч на сьогодні, 10 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Ворог, зокрема, цілив по критичній інфраструктурі Черкащини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Необхідні служби працюють, — зазначив він.
Крім того, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі.
Наразі відомо вже про трьох постраждалих в області.
Зазначається, що вночі в області сили ППО знешкодили вісім російських безпілотників та крилату ракету.
Також Табурець повідомив, що внаслідок пошкодження енергетичного обладнання, з 8.45 по Черкаській області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.
Зокрема, по Драбівській філії, Чорнобаївській філії, ВСП «Золотоніські енергетичні мережі», Канівській філії, — зазначив він. — Також нині потрібно ощадливо користуватися електроенергією.