Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Каневская ГЭС, фото: «Укргидроэнерго»

В Черкасской области после российской атаки перекрыли движение плотиной ГЭС

10 окт 2025, 09:44
999

Росіяни в ніч на сьогодні, 10 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Ворог, зокрема, цілив по критичній інфраструктурі Черкащини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Необхідні служби працюють, — зазначив він.

Крім того, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі.

Наразі відомо вже про трьох постраждалих в області.

Зазначається, що вночі в області сили ППО знешкодили вісім російських безпілотників та крилату ракету.

Також Табурець повідомив, що внаслідок пошкодження енергетичного обладнання, з 8.45 по Черкаській області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, по Драбівській філії, Чорнобаївській філії, ВСП «Золотоніські енергетичні мережі», Канівській філії, — зазначив він. — Також нині потрібно ощадливо користуватися електроенергією.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров