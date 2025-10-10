Графіки відключень світла запровадили на Полтавщині, Харківщині та Сумщині

У низці регіонів України запровадили графіки відключення світла

На Полтавщині, Харківщині та Сумщині після масованої російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 10 жовтня, запровадили графіки відключення електроенергії.

За вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 10 черг споживачів. Причина застосування ГАВ — наслідки російської атаки на енергетику, — вказано в повідомленні прес-служби «Сумиобленерго».

На сайті «Полтаваобленерго» повідомляється, що з 2.55 і до кінця доби в області застосовується спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго», — зазначили у компанії.

Також електропостачання відсутнє на Харківщині у місті Балаклія та частково по території Балаклійської громади у зв’язку з введенням спеціального графіка аварійних відключень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Балаклійської міської військової адміністрації.

Про відновлення електропостачання буде поінформовано додатково, — вказано в повідомленні.

Про запровадження аварійних відключень у місті Ізюмі та Ізюмському районі Харківщини повідомляє Ізюмська МВА.

Час відновлення наразі невідомий, — вказано у повідомленні у Telegram-каналі МВА.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що наразі в області через російську атаку знеструмлено близько 28 тис. родин Броварського та Бориспільського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню, — зазначив він. — Переводимо об'єкти критичної та соціальної інфраструктури на генератори.

ДТЕК повідомляє, що через локальну аварію в мережі зникло світло у частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського та Святошинського районів Києва.